Верховный суд РК восстановил в должности уволенного директора госпиталя

Уволенный директор одного из казахстанских университетских госпиталей сумел вернуть себе должность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд РК.

Мужчина возглавлял один из казахстанских университетских госпиталей со 2 февраля 2009 года, но был несправедливо уволен. Поэтому экс-директор обратился в Верховный суд с иском к медицинскому университету. Он просил восстановить его в должности и взыскать зарплату за время вынужденного прогула.

Согласно материалов дела, 30 ноября 2022 года директору был объявлен выговор за нарушение правил по университетскому госпиталю, несвоевременное исполнение поручений и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

5 января 2023 года на него был наложен строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей – отсутствие контроля и несвоевременное принятие мер по ремонту аппарата компьютерной томографии.

С учётом этих взысканий 2 февраля 2023 года за повторное ненадлежащее исполнение служебных обязанностей без уважительных причин директор был уволен.

В Верховном суде отметили, что местные суды отказали в удовлетворении иска, указав на неоднократное неисполнение истцом служебных обязанностей, при этом нарушений порядка и срока привлечения его к дисциплинарной ответственности работодателем не допущено.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда, рассмотрев дело, отметила, что директору объявлен строгий выговор за отсутствие контроля и несвоевременное принятие мер по ремонту аппарата компьютерной томографии, когда поломка произошла во время нахождения его в трудовом отпуске.

Кроме того, выйдя из отпуска, бывший директор уведомил руководство вуза о поломке, неоднократно сообщал о ней и исполняющий обязанности директора университетского госпиталя.

Также в суде отметили, что директору вменялось причинение ущерба на сумму более шести миллионов тенге, затраченных на обследование пациентов в инфекционной больнице, хотя эти деньги уплачены больнице согласно договору в связи с частыми поломками КТ госпиталя.

Согласительная комиссия вуза, удовлетворяя заявление директора об отмене приказа от 5 января 2023 года, посчитала, что были предприняты все меры по устранению поломки аппарата и их ремонт из-за долгой процедуры госзакупок занял определенное время, что не зависело от заявителя.

В суде также отметили, что все вменяемые нарушения по приказу об увольнении истцу были допущены им с 1 июля 2021 года по 31 июля 2022 года, то есть на момент их совершения директор не имел неснятого или не погашенного дисциплинарного взыскания.

Верховный Суд постановил в итоге, что в связи с отсутствием признака повторности нарушений, оснований для увольнения директора по подпункту 16) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса у работодателя не было, и отменил судебные акты и восстановил истца в должности, взыскав в его пользу зарплату за время вынужденного прогула.