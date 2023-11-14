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Верховный суд предлагает упразднить институт предварительного рассмотрения дел

Сегодня, 17:12
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baigenews.kz Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12
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Фото: baigenews.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Главу государства проинформировали о деятельности судебной системы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Асламбек Мергалиев сообщил о ходе исполнения поручения президента о проведении консультаций по созданию самостоятельной кассационной инстанции. По итогам обсуждения совместно с юридическим, научным, бизнес-сообществом и депутатами палат парламента положительную оценку получила модель, предполагающая учреждение в столице трёх кассационных судов (по уголовным, гражданским и административным делам).

Верховный суд предлагает упразднить институт предварительного рассмотрения, применять "сплошную кассацию", установить "разумный срок" рассмотрения, не превышающий шести месяцев, а также проводить судебный процесс с обязательным участием сторон. В свою очередь высший судебный орган сосредоточится на надзоре и обеспечении единообразия судебной практики.

Касым-Жомарту Токаеву также представлена информация о работе административной юстиции и развитии международного сотрудничества. Председатель Верховного суда рассказал о цифровизации и внедрении элементов искусственного интеллекта с целью повышения прозрачности деятельности судов и доступа к правосудию.

Глава государства обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях.

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