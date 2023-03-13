Верховный комиссар ООН по правам человека прочитает лекцию в КазГЮУ

Фото: ООН/М.Элиас

16-17 марта Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит с рабочим визитом Астану. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, запланированы встречи представителя ООН с руководством страны и МИД РК, а также с уполномоченным по правам человека РК.