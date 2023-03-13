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ООН/М.Элиас Сегодня, 17:20
175
Сегодня, 17:20
175
Фото: ООН/М.Элиас

Верховный комиссар ООН по правам человека прочитает лекцию в КазГЮУ

16-17 марта Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит с рабочим визитом Астану. Об этом сообщил  представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz

По его словам, запланированы встречи представителя ООН с руководством страны и МИД РК, а также с уполномоченным по правам человека РК.

"Кроме того, Верховный комиссар выступит с лекцией в университете КазГЮУ, посвященной 75-летию Всемирной декларации прав человека и 30-летию Венской декларации о плане мероприятия", - сказал Смадияров. 

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#ООН #МИД
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 17:20
175
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