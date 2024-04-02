Верблюдов спасли из водного плена в Акмолинской области

Спасение животных продолжается в Акмолинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ДЧС региона.

В селе Тайтобе акмолинские спасатели спасли 6 верблюдов.

Животные паслись в поле, когда пришла талая вода. Испугавшись воды, они отказались двигаться с места. Спасать верблюдов прибыли спасатели во главе с заместителем начальника ДЧС Ерланом Молдахановым.

"За 30 лет практики это мое первое спасение верблюдов. Животные не умеют плавать, глубина воды составляет около метра. Мы вывели их по одному на сушу. Ни один верблюд не пострадал", — рассказал Ерлан Молдаханов.

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Скот из подтопленных районов Костанайской области, где сложилась сложная ситуация, обеспечат кормом. От большой воды пострадали животные, есть потери, но большая часть скота уцелела.