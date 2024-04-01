Скот из подтопленных районов Костанайской области обеспечат кормом

Паводковая ситуация в южных районах Костанайской области по-прежнему остается сложной. Продолжает работу областной оперативный штаб под председательством Кумара Асксакалова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Костанайской области.

"От большой воды пострадали не только люди. Речь о домашних животных и скоте. К сожалению, есть потери, но большая часть скота уцелела. Теперь перед властью и сельчанами остро стоит вопрос обеспечения животных кормом. В Костанайской области уже начаты работы по подвозу зернофуража и сена для скота", - говорится в сообщении.

К примеру, сегодня в город Аркалык поступили 45 тонн сена и 82.2 тонны зернофуража из Аулиекольского, Узункольсколько, Сарыкольского и Наурзумского районов.

В ближайшее время ожидют поступление корма из Алтынсаринского района, два КАМАЗа уже в пути.

На 1 апреля общий план поставки составляет около 130 тонн кормовых культур (сена, ячменя, зерноотходов и овса). Свою помощь направят Костанайский, Мендыкаринский, Сарыкольский районы, район Беимбета Майлина.