  • 1 Апреля, 10:51
  • BAIGENEWS
Двух новорожденных близняшек эвакуировали на вертолёте в Актюбинской области
Паводки в Казахстане: пострадавшим помогает более 20 тысяч волонтёров
Ветер, дождь и гололёд: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение на 1 апреля
Из-за нехватки электромощностей в Костанае не могут начать строительство домов
Пункт приёма гуманитарной помощи открыли в Алматы
От защиты к истреблению: Кто и зачем предлагает радикально решить проблему бродячих животных
Поезда, лодки, вертолёты и альпинистское снаряжение: как эвакуируют казахстанцев из зон ЧС
Аида Балаева предостерегла казахстанцев от ложных вызовов служб ЧС
Каждый регион должен иметь чёткий план: в Казахстане прошло заседание штаба по паводкам
Канат Бозумбаев назначен заместителем премьер-министра Казахстана
Рыбакина проиграла американке в финале Miami Open
Морозы прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане

Скот из подтопленных районов Костанайской области обеспечат кормом

Сегодня, 09:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:23
111
Фото: gov.kz

Паводковая ситуация в южных районах Костанайской области по-прежнему остается сложной. Продолжает работу областной оперативный штаб под председательством Кумара Асксакалова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Костанайской области.

"От большой воды пострадали не только люди. Речь о домашних животных и скоте. К сожалению, есть потери, но большая часть скота уцелела.

Теперь перед властью и сельчанами остро стоит вопрос обеспечения животных кормом. В Костанайской области уже начаты работы по подвозу зернофуража и сена для скота", - говорится в сообщении.

К примеру, сегодня в город Аркалык поступили 45 тонн сена и 82.2 тонны зернофуража из Аулиекольского, Узункольсколько, Сарыкольского и Наурзумского районов.
В ближайшее время ожидют поступление корма из Алтынсаринского района, два КАМАЗа уже в пути.

На 1 апреля общий план поставки составляет около 130 тонн кормовых культур (сена, ячменя, зерноотходов и овса). Свою помощь направят Костанайский, Мендыкаринский, Сарыкольский районы, район Беимбета Майлина.

Самое читаемое

Наверх