"Вера не должна мешать счастью" - межнациональная семья блогеров о традициях, детях и успехе в TikTok

Фото: из Instagram-аккаунта семьи

Семья Савченко из Астаны, состоящая из родителей, Стаса и Сании, и их четверых детей, стала настоящим примером для миллионов людей, которые следят за их каналом в TikTok. В своих видео пара показывает обычные моменты из жизни межнациональной многодетной семьи. Как им удаётся объединять различные культуры и традиции в своём очаге, и какие ценности они хотели бы передать зрителям через блог, Стас и Сания Савченко рассказали в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

- Расскажите, как вы решили начать снимать свой видео-блог?

Сания: Блог мы начали вести в период пандемии. Супруг мой и дня не может сидеть без работы. Ему нужно чем-то заниматься, быть в движении, и тогда пришла мысль завести страницу в Instagram. Через время мы приостановили блог, так как мне не хватало энергии и сил сниматься в роликах, придумывать сценарий. Семья, дети, уроки, дистанционное обучение, меня просто выматывало. Полгода назад Стас решил, что Интернет - это сила, и начал снимать наши обычные будни.

- Как вы считаете, в чём уникальность и особенность ваших видео?

Стас: Наш контент заключается в том, что мы просто показываем свою жизнь. Любое наше видео - это маленькая история нашей семьи. Не исключаю, что мы можем что-нибудь придумать, добавить, так как считаем, что так или иначе будет интересней. Особенность наших видео - это дети. Ролики с ними мы не меняем и не обсуждаем как снять. Ролики с детьми такие как есть, настоящие.

- Какие семейные традиции или ценности вызывают наибольший интерес у ваших зрителей?

Стас: Мы заметили, что людям нравится, когда в нашей семье происходят какие-то, так скажем, разборки, выяснение отношений. В TikTok просмотры с такими роликами зашкаливают.

- Какова роль ваших детей в создании видео?

Стас: Мы стараемся нечасто показывать детей. Мы считаем, что каждый наш ребёнок уникален, а то, что они ещё и разные по возрасту и характеру, контент становится интереснее.

- С какими вызовами вы сталкиваетесь при съёмках и публикации видео?

Стас: В начале нашего пути мы близко к сердцу принимали хейт наших зрителей. Сейчас мы относимся к этому спокойно. Понимая, что чем больше хейта, тем популярнее видео. Также у нас очень много подписчиков, добрых, с чувством юмора, с чувством такта, которые никогда не перейдут черту и личные границы человека, которые за нас отвечают в комментариях и, так скажем, "защищают" нас. Для нас съёмки - это хобби, но в тоже время и любимое дело. Мы вкладываем душу, показываем свою семью изнутри. Делая всё искренне, мы понимаем, что скоро это станет работой, на которую нужно уделять много времени и труда.

- Расскажите об одном вашем видео, которое набрало больше всего просмотров и комментариев.

Стас: Это видео с нашим средним сыном Марселем. Очень хорошее видео вышло. Предыстория: перед сном Марсель подходит и говорит нам с супругой, что хочет принять Ислам, хочет посетить Каабу. Мы были в шоке, ребёнок переживал, как я это приму. Я немедленно решил поддержать сына. Наша семья строилась на поддержке друг друга. А супруга предложила это заснять, и этот ролик очень завирусился.

- Какие семейные ценности вы хотите передать своим зрителям через ваши видео?

Стас: Хочется, чтоб мужчины поддерживали своих женщин. Малая часть зрителей иногда пишут "күшік куйе", "подкаблучник". Женщины пишут "мне бы такие отношения". Тут понимаешь, чего не хватает в семейных отношениях. Мы стараемся донести, что ни вера, ни возраст не должны мешать счастью. Просто помогайте друг другу, делом, советом, вниманием. Мне, к примеру, не составит труда приготовить ужин или развесить одежду. И мне абсолютно нестыдно - я могу это показать в ролике без всяких задних мыслей, потому что я помогаю своей женщине, матери моих детей.

- Расскажите, как ваша семья объединяет различные культуры и традиции?

Стас: Тема религии очень популярна, наверное, это всё потому, что мы - интернациональная семья и делимся всем тем, что у нас происходит. Тема религии очень щепетильная. Мы стараемся не давить на детей в этом плане. У них есть право выбора. И с первых дней совместной жизни мы отмечаем праздники обеих религий. Также нас всегда поддерживает наша бабушка, мама Сании. Она делится с нами советами, своей мудростью помогает нам справляться с жизненными ситуациями.

- Бытует мнение, что тяжело воспитывать четверых детей. По вашему опыту, это так?

Стас: Я очень горжусь своей супругой. Выносить и родить четверых погодок - это колоссальная нагрузка на её организм. Если честно, благодаря нашей бабушке, нам было не так сложно, за нами хороший тыл. Сейчас когда уже дети повзрослее в 3-5 классах, ещё и в следующем году младший пойдёт в первый класс, вот от этого можно завыть. Когда у детей школа, тренировки, курсы - мы практически живём в дороге. Воспитанием полностью занимается моя супруга, я ей доверяю в этом вопросе. Я по другой части, добытчик. Также на мне бытовые вопросы, отвезти детей, привезти, где-то поговорить по-мужски.

- Какое ваше самое любимое времяпрепровождение, когда вы собираетесь всей семьёй?

Стас: Очень часто практикуем общие сборы на кухне за телевизором, включаем семейные фильмы. Дети тогда начинают задавать кучу вопросов "а почему?", "а зачем?", и когда ты вот в этой суете, когда все вместе, хочется чтоб вечер проходил медленнее. И, конечно же, наша семейная традиция - с пятницы по воскресенье уезжать с детьми в Боровое.

- Что, по-вашему, самое главное в воспитании детей?

Стас: Банально - это научить их доброте, отзывчивости и уважению к старшим.

- Считаете ли вы себя примерной семьёй?

Стас: Мы очень простые и скромные люди, поэтому сложно отвечать на такой вопрос. Мы как и все много работали и до сих пор трудимся над отношениями. Бывают недопонимания, но мы стараемся их обсуждать, а иногда вовсе просто промолчать. Что у меня характер, что у Сании, мы как два огня. Но ничего, справляемся. Главное, что я понял в семейных отношениях - это забота друг о друге, тогда живётся спокойнее и счастливее.

- Как вы сочетаете свою семейную жизнь с созданием контента для социальных сетей?

Стас: Мы не принимаем блогерство за тяжёлую работу. Наверное, поэтому у нас имеется баланс. Успевать с детьми и со съёмкой видео, конечно, бывает сложно. Иногда наступает эмоциональное выгорание, когда просто лень вытащить телефон и включить камеру. Но мы стараемся быстро с этим бороться. Допустим, Сания едет к маме, а я на рыбалку, и к вечеру мы уже оба в ресурсе.

- Как вы взаимодействуете с вашей аудиторией в социальных сетях? Какие реакции и отзывы вы получаете от зрителей, и как они влияют на вашу семью?

Стас: Мы стараемся не отвечать на комментарии, потому что многие задают очень личные вопросы. Считаем, что есть вещи, о которых не хочется говорить. Мы и так показываем больше, чем нужно. Конечно, 95 процентов зрителей - это люди, которые нас любят и понимают. Есть, конечно, и те, которые пытаются спровоцировать, оставляют гневные комментарии, но мы лишь улыбаемся. На нас это никак не влияет. Если у нас есть разногласия в семье, то это точно не из-за комментариев, это личное.

- Какие планы у вас на будущее? Каким видите развитие вашего контента и его влияние на общество в долгосрочной перспективе?

Стас: Знаете, говорят в народе "не делись планами, пока их не осуществил". Скажем так, планов очень много. Надеюсь, что наш блог будет расти и мы будем влюблять как можно больше людей в нас. Хочется поблагодарить общество, что приняли нас и не осуждают.