Вера Брежнева впервые прокомментировала свой развод с Меладзе

Слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе ходили уже больше года. И лишь осенью 2023-го певица подтвердила расставание, а позже впервые прокомментировала развод, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Стархит.

Брежнева долго скрывала истинное положение дел, хотя по ее публикациям и песням все давно поняли: между возлюбленными случился разлад. Пара уже довольно долго живет порознь, причем не только в разных городах, но и странах. Хотя, как показывает жизнь, знаменитости расстались друзьями.

Например, на днях Меладзе в личном блоге опубликовал отрывки нового альбома экс-супруги. Возможно, они остались партнёрами в творчестве. Очевидно, что поддержка Брежневой очень нужна, она то и дело делится с поклонниками болью и переживаниями.

В последнюю неделю в Сети начали обсуждать звездный развод и, конечно, строить версии, мол, почему так произошло. В числе причин называли измену продюсера, политические разногласия, кризис возраста, а также еще много чего. Более того, хейтеры потирали руки: мол, Вере, уведшей Константина Шотаевича из семьи, прилетел огромный бумеранг. Сама артистка так прокомментировала эту ситуацию украинским журналистам.

"В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение", — сказала Вера Брежнева.

Напомним, признание о крахе брака Вера сделала 6 октября, когда в личных соцсетях решила промоутировать новую пластинку.

"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем мини-альбоме", — написала в личном блоге 41-летняя исполнительница.

Вера Брежнева была солисткой золотого состава группы "ВИА Гра" вместе с Анной Седоковой и Надеждой Грановской.

В 2015 году Брежнева вышла замуж за Константина Мелазе. Слухи об их тайном романе ходили давно. Но женатый и воспитывающий троих детей продюсер долго не решался уйти из семьи. Только когда супруга Яна Сумм узнала про измену, последовал громкий развод.