Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с продюсером Константином Меладзе, передаёт BaigeNews.kz.

"Война, развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... Всё это в моём первом мини-альбоме на украинском языке", — написала звезда в своём Instagram-аккаунте.

Брежнева и Меладзе состояли в браке с 2015 года, общих детей у экс-супругов нет.