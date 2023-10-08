Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе
Сегодня, 04:46
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Сегодня, 04:46Сегодня, 04:46
166Фото: скриншот с видео Instagram / meladzemusic
Певица Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с продюсером Константином Меладзе, передаёт BaigeNews.kz.
"Война, развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... Всё это в моём первом мини-альбоме на украинском языке", — написала звезда в своём Instagram-аккаунте.
Брежнева и Меладзе состояли в браке с 2015 года, общих детей у экс-супругов нет.
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