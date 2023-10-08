  • 8 Октября, 05:39
  • BAIGENEWS

Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе

Сегодня, 04:46
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скриншот с видео Instagram / meladzemusic Сегодня, 04:46
Сегодня, 04:46
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Фото: скриншот с видео Instagram / meladzemusic

Певица Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с продюсером Константином Меладзе, передаёт BaigeNews.kz.

"Война, развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... Всё это в моём первом мини-альбоме на украинском языке", — написала звезда в своём Instagram-аккаунте.

Брежнева и Меладзе состояли в браке с 2015 года, общих детей у экс-супругов нет.

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