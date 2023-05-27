Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае

Фото: ng.kz

Мужчина в стрингах на велосипеде напугал девушек на костанайском пляже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

Инцидент произошел вечером на диком пляже возле "Ак-Шанырака". Девушки загорали на берегу реки, когда туда приехал мужчина на велосипеде в майке, кепке и стрингах.

Мужчина пощупал воду в реке, а после начал ездить кругами вокруг девушек, затем остановился, недвусмысленно намекая на "более тесное знакомство".

Полиция пытается установить личность мужчины.

"В первую очередь осуществляется проверка социально-опасных лиц. Действия мужчины расцениваются, как совершение мелкого хулиганства, — рассказали изданию в департаменте полиции Костанайский области.

Напомним, ранее в Павлодаре в паблики просочилось фото странного мужчины в платье, который стоял у школы и наблюдал за детьми. Полицейские вычислили и задержали павлодарца. Со стражами порядка он вёл себя неадекватно, поэтому мужчину госпитализировали, чтобы проверить его душевное здоровье.