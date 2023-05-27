Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре

Фото: Instagram/zhaloby_pavlodar

В Павлодаре прохожие сфотографировали странного мужчину в платье, который стоял возле забора школы. Фото облетело городские паблики, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПАВЛОДАР ЖАЛОБЫ ПОДПИШИСЬ ↗️ (@zhaloby_pavlodar)

Как прокомментировали в департаменте полиции Павлодарской области, инцидент произошёл 25 мая около 17:45.