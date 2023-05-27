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Instagram/zhaloby_pavlodar Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:45
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Фото: Instagram/zhaloby_pavlodar

Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре

В Павлодаре прохожие сфотографировали странного мужчину в платье, который стоял возле забора школы. Фото облетело городские паблики, передаёт BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
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Публикация от ПАВЛОДАР ЖАЛОБЫ ПОДПИШИСЬ ↗️ (@zhaloby_pavlodar)

Как прокомментировали в департаменте полиции Павлодарской области, инцидент произошёл 25 мая около 17:45. 

"Сотрудниками батальона патрульной полиции УП города Павлодара возле СОШ № 43 задержали мужчину 1970 года рождения. Личность его установлена. Это житель областного центра. Мужчина доставлен в участковый пункт полиции. При беседе вел сёбя неадекватно. Полицией вызвана бригада №7, мужчина госпитализирован", — сообщили в департаменте полиции.

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Сегодня, 09:45
352
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