Веганская мода: как в Казахстане создавался бренд одежды из конопли

Фото: из личного архива Томаса Акынова

Зачастую, когда слышишь слово "веганство", первое, что приходит на ум - это исключение из пищи продуктов животного происхождения. На самом деле этот термин означает гораздо больше. Веганство предполагает отказ от эксплуатации и насилия животных в любой форме, в том числе от использования кожи, шерсти, пуха в одежде, предметах интерьера и так далее.

Принцип набирает всё большую популярность в сфере моды. Дизайнеры находят способы создавать стильную одежду, не нанося вреда животным и экологии в целом.

Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с основателем казахстанского бренда одежды из технической конопли Томасом Акыновым о том, что такое "веганская мода", и как его детище стало частью экологичной модной индустрии.

- Томас, до создания бренда вы участвовали в разных социальных проектах, расскажите о них.

- Моя основная деятельность - специалист по развитию и исследованиям в фонде Евразия Центральной Азии, где я занимаюсь разработкой социальных программ для международных доноров и корпоративного сектора. Эти проекты направлены на то, чтобы решать социальные проблемы населения в Казахстане разными способами. Проекты разных характеров: экология, защита прав человека, вовлечение населения, работа с социально-уязвимыми слоями населения.

С 2013 года я работал и волонтёрил в Малайзии, где мы трудились над проектом по повышению осведомлённости о ментальном здоровье среди населения. Мы говорили об обеспечении продовольственной безопасности, насколько дети в сельской местности в Малайзии имеют доступ к правильному питанию, и как это влияет на их оценки.

В Казахстане по время карантина мы с друзьями начали проект по сокращению цифрового неравенства среди школьников. По сей день мы предоставляем технику, оборудование для детей из сельской местности для того, чтобы они могли учиться онлайн. Передали более 250 единиц техники. Также были проекты, направленные на поддержку социально-уязвимых слоёв населения в Западно-Казахстанской и Атырауской областях через развитие овощеводства и ремесленного производства.

- Почему вы решили стать дизайнером одежды? Как попали в модную индустрию?

- Это детская мечта. Помню, как мы с мамой и сёстрами ходили по магазинам, и как я получал от этого удовольствие. Советовал им и помогал при выборе одежды. Но пока я находился в Актау, немного отложил эту идею. Во время пандемии, когда я был президентом AIESEC в Казахстане, часто работал с молодёжью. Видел их желание заниматься тем, чем хочется. Это помогло мне вспомнить про свою мечту, и я ушёл с работы в Малайзии. Записался на курс пошива одежды и дизайна. В течение трёх месяцев я сшил свои первые штаны и платье для сестры. Это и стало платформой.

- Как пришла идея создавать одежду из конопли? Почему именно этот материал?

- Так как у меня есть опыт участия в социальных проектах, мне было важно, чтобы мой бренд был экологически чистым. Я не хотел создавать ещё один бренд, который пагубно влияет на модную индустрию и экологию в целом. Начал изучать альтернативы, насколько это может быть экономически полезным для страны, и какие вообще существуют ресурсы. Потому что мы понимаем, что наша страна пока не имеет диверсификацию разных индустрий. Развитие текстильной промышленности, в особенности технической конопли, может стать одним из новых направлений для развития. Когда я проводил исследования, то узнал, что конопля есть в Казахстане, и из неё делают очень много разных вещей.

Подал заявку на участие в конкурсе Social Impact Award. После трёх месяцев инкубационной программы получил первое место за свою идею и грант на реализацию фэшн-бренда. В течение следующих пяти месяцев мы с командой запустили свой бренд одежды из конопли. Материал экологически чистый и очень прочный. Казахстан и Центральная Азия - самый благоприятный регион для выращивания этого растения. Есть разница между обычной коноплёй и технической. Техническая не имеет никакого психотропного воздействия на людей, поэтому этот материал можно использовать в производстве не только одежды, но и других вещей.

- С какими сложностями вы сталкивались в процессе создания бренда?

- Первая проблема в том, что у нас не хватает квалифицированных конструкторов, швей, цехов, которые могут предоставлять услуги. В основном, они базируются в крупных городах, и сложно конкурировать с другими брендами, находить хороших специалистов, которые могут понять тебя как дизайнера. У нас был такой момент: во время новогодних праздников нам отказал в работе цех, в котором мы шили одежду. Но, к счастью, мы быстро нашли другой.



Ещё одна проблема - закуп сырья. Мы не рассматриваем никакое другое сырьё, кроме конопли. Её мы заказывали раньше из Индии, России, Китая. Сырьё везде было разного качества. В Индии, например, нам отказали в заказе после оплаты.

Сложности были с коммуникацией и поставщиками. Но мы запустились в марте прошлого года и полностью распродали нашу первую коллекцию.

- Прибыльно ли заниматься экобизнесом?

- Я считаю, да. Главное, какой у тебя продукт. Казахстан - такой рынок, где много места для манёвров. В казахстанском экобизнесе ещё нет протоптанного пути, поэтому не так много конкурентов. К сожалению, сейчас многие приписывают слово "эко" к своему продукту и так делают деньги. Возможно, это какая-то предпринимательская жилка. Но мне кажется, если у бизнесмена есть этические и экологические ценности, он точно может покрыть как и прибыльность, так и брендинг и ценностное предложение.

- Как казахстанцы воспринимают экологичную одежду?

- Алматинцы, которые в основном являются нашими клиентами, очень хорошо воспринимают. Я вижу, как часто делается выбор в пользу именно казахстанских брендов и тех, которые стараются сократить карбоновой след, кто нанимает на работу людей из социально-уязвимых групп. Алматинцы осознанно подходят к этому. В целом, спрос большой, а предложений не так много.

- Расскажите о движении Vegan fashion. В чём его главная цель?

- Движение Vegan fashion мы начали параллельно с брендом одежды. Эти два направления будем объединять и доносить как одно целое. Главная цель - повышение осведомлённости о проблеме экологии, на которую влияет фэшн-индустрия. Мы хотели локализовать информацию, говорить про состояние экологии в Казахстане.

Я думаю, что нужно проводить больше исследований. Например, о том, как с помощью технологий сократить количество отходов, которые вырабатываются при шитье. Второе, нужно быть более прозрачными, говорить о том, что вы делаете, предоставлять отчётность, сколько энергии вы потребили, в каких условиях работают люди, как и кем создавалась одежда. Главное, чтобы люди говорили об этом, тогда эксперты смогут помочь. Здесь должен быть целостный подход в решении всех проблем, начиная от создания ткани до продаж в ритейле.