Вдвое выросло число случаев торговли людьми в Шымкенте за год

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В Шымкенте количество уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, за год выросло более чем вдвое и составило 17 случаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

При этом по Казахстану аналитики фиксируют снижение количества таких случаев. За январь–сентябрь 2022 года в стране зарегистрировали 81 правонарушение, связанное с торговлей людьми, что на 37,2 процента меньше, чем годом ранее.

Как сообщается, большая часть преступлений пришлась на организацию или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество: 44 случая, против 75 правонарушений годом ранее (минус 41,3 процента).

"Ещё 11 случаев пришлись на торговлю людьми, девять случаев — на торговлю несовершеннолетними, восемь случаев — на вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, шесть случаев — на вовлечение в занятие проституцией, три случая — на незаконное лишение свободы с целью эксплуатации", - говорится в сообщении.

На второй и третьей строчках антилидерства оказались столица (13 правонарушений, плюс 18,2 процента за год) и Алматы (12 правонарушений, минус 40 процентов). В пятёрку антилидеров вошли также Костанайская (семь правонарушений, плюс 40 процентов) и Карагандинская (пять правонарушений, минус 28,6 процента) области.

Ни одного правонарушения не зарегистрировали в Улытауской и Актюбинской областях.

Что касается правонарушений, от которых пострадали конкретные физические лица, в РК зарегистрировали девять случаев торговли людьми, восеьм случаев вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией, шесть случаев организации или содержания притонов для занятия проституцией, пять случаев торговли несовершеннолетними, четыре случая вовлечения в занятие проституцией.

Чаще всего потерпевшими становятся женщины (26 пострадавших). Среди несовершеннолетних пострадавших один ребёнок в возрасте до 11 лет,три ребёнка в возрасте 14-15 лет и восемь — в возрасте 16-17 лет.

Напомним, что проблема торговли людьми стала очень актуальной в Казахстане. Ежегодно в стране регистрируют более 100 таких преступлений. По некоторым данным, количество жертв сексуальной и трудовой эксплуатации в разы превышает число уголовных дел. Несмотря на то, что в порядка 10 законах страны содержатся нормы по профилактике и предотвращению этого преступления, они все разрозненные и неэффективны. Поэтому Министерством внутренних дел разрабатывается законопроект о противодействии торговле людьми.