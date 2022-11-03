Как в Казахстане борются с торговлей людьми?

Фото: Pexels.com

Проблема торговли людьми стала очень актуальной в Казахстане. Ежегодно в стране регистрируют более 100 таких преступлений. Но по некоторым данным, количество жертв сексуальной и трудовой эксплуатации в разы превышает число уголовных дел. Несмотря на то, что в порядка 10 законах страны содержатся нормы по профилактике и предотвращению этого преступления, они все разрозненные и неэффективны. Поэтому Министерством внутренних дел разрабатывается законопроект о противодействии торговле людьми, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в столице состоялся правовой форум по вопросам противодействия торговле людьми в РК.

Что такое "торговля людьми"?

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова рассказала о том, что данное понятие включает в себя разные действия.

"Понятие торговли людьми - общее понятие, это эксплуатация, перевозка, транспортировка, это и принудительное изъятие против согласия лица его документов, удостоверяющих личность, в обмен на то, чтобы он выполнял какую-то работу или оказывал какие-то услуги без оплаты труда. Когда мы говорим о торговле людьми, это не только о купле-продаже, это и другие действия, которые составляют в целом обязательные квалифицирующие признаки данного преступления" , - сказала она.

По словам начальника департамента по борьбе с оргпреступностью МВД РК Каната Нурмагамбетова, к торговле людьми относятся такие преступления, как сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля новорожденными детьми с целью усыновления, торговля человеческими органами и принуждение к попрошайничеству.

"Причинами являются социально-экономические явления, высокая прибыльность криминального бизнеса и латентность. Торговцы людьми преследуют цели материального обогащения, используют разные способы и средства воздействия на жертв, от обмана до насилия", - отметил он.

Заместитель начальника управления по борьбе с торговлей людьми департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Шынар Кошербаева добавила, что существуют разные формы торговли людьми.

"Есть внутренний трафик, когда перемещаются внутри страны, есть внешний трафик, то есть, вывоз за рубеж, также есть ввоз и транзит. У нас превалирует внутренний трафик. Когда для принудительного труда ввозят в крестьянские хозяйства, пастбища, зимовки, а для сексуальной эксплуатации наоборот - в город, в сауны, гостиницы и съемные квартиры", - сказала она.

Как выявляют такие преступления в Казахстане?

Эльвира Азимова заявила, что зачастую такие преступления выявляются в двух случаях, когда полиция находит пострадавшего человека, либо когда НПО или неравнодушные граждане сообщают, что видели жертву торговли людьми.

"У нас нет системы, которая бы позволяла оперативно обмениваться информацией об этой ситуации, и нет оперативной системы оказания помощи. Всё привязано к уголовному делу, либо административному производству. Всё зависит от решения суда. Поэтому само явление, как оценивает ООН, - позорное для нашей современности. Поэтому государство должно реагировать заранее", - считает она.

В целях эффективной борьбы с торговлей людьми нашей страной выполняются международные обязательства, взятые в рамках международных конвенций, а также рекомендации ООН, рассказал Канат Нурмагамбетов. По оценкам международных докладов, Казахстан входит во вторую категорию стран, которые принимают значительные усилия по данному направлению. Но, к сожалению, торговля людьми продолжает свое распространение.

Как нужно с этим бороться?

По мнению Эльвиры Азимовой, в борьбе с торговлей людьми должна применяться комплексная работа.

"На самом деле проблема торговли людьми в том, что нарушается комплекс прав человека. Это не только право на охрану здоровья и право на жизнь, это и вопросы чести и достоинства, трудовых прав, связанных с достойной оплатой труда, социальными условиями, гарантиями, которые по законодательству обязан предоставлять работодатель. Это время отдыха, установленное время работы, отпуск. Эти моменты у нас не всегда соблюдаются", - отметила она.

Нам недостаточно только установление уголовной ответственности, говорит Эльвира Азимова.

"Нам важно понимать, что этот вопрос носит комплексный характер. Это не только проблема полиции, в том числе и гражданских организаций. Какая нужна помощь? Первое - восстановление документов. Второе - оказание правовых консультаций. А также социальные услуги, связанные со здоровьем, проживанием и питанием. Новый закон ориентирован на предупреждение последующего ухудшения ситуации этих людей, которые оказались в состоянии рабства, торговли людьми, и принятия превентивных мер. Люди, оказавшиеся в этой ситуации, не должны зависеть от того, будет ли возбуждено уголовное дело и какие будут результаты, они должны рассчитывать на оказание им временной помощи", - сказала она.

О законопроекте по противодействию торговле людьми

На сегодняшний день в 10 разных законах РК предусмотрены положения по линии борьбы с торговлей людьми, например, в уголовном кодексе, в кодексе об административных правонарушениях, в законе о специальных социальных услугах. Имеются приказы, но нет комплексного единого подхода, сказала заместитель начальника управления по борьбе с торговлей людьми Шынар Кошербаева.

Поэтому по поручению Главы государства МВД разрабатывается проект закона о противодействии торговле людьми.

Законопроектом предусматривается законодательное определение понятия "жертва торговли людьми", причем вне зависимости от возбуждения уголовного дела. Тем самым будут созданы правовые основания для получения ею комплексной социальной помощи, это временное проживание, обеспечение предметами первой необходимости, проведение медосмотра, содействие возвращению домой, психологическое консультирование и содействие в профессиональной ориентации.

Также впервые вводятся понятия "потенциальная жертва торговли людьми" и "уязвимое положение". Это лица, которые могут стать объектами эксплуатации в результате материальной или иной зависимости, в том числе связанной с несовершеннолетним или престарелым возрастом, беременностью, психическим заболеванием и иными состояниями.