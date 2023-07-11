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Вдвое сократилось количество букмекерских контор в Казахстане
Более чем в два раза сократилось число букмекерских контор в Казахстане за последние 2,5 года. Если в начале 2021 года в стране действовали 38 компаний, то сегодня уже 16, из которых фактически работают только 12, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта.
Как отметили в Минкультуры, ведомство работает над сокращением букмекеров в стране. При этом за последние три года букмекеры добровольно сдали 15 лицензий.
С начала текущего года через суд закрыли пять букмекерских контор, их работа не соответствовала нормам действующего законодательства. В отношении 3-х букмекерских контор сейчас ведётся работа по аннулированию лицензий.
Сокращается и общее число субъектов игорного бизнеса в Казахстане. За последние пять лет их стало меньше в 2,5 раза, вместо 97 теперь работают только 38 компаний.
"Министерство культуры и спорта тщательно следит за соблюдением законов букмекерами и другими объектами игорного бизнеса. Так, с начала 2023 года министерством в судебном порядке было прекращено действие семи лицензий в сфере игорного бизнеса. Аналогичная работа проводится в отношении ещё семи организаций. Также ведётся мониторинг в Интернете. В этом году уже было заблокировано 3670 нелегальных онлайн-казино", — отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.
Ранее депутат мажилиса Руслан Берденов заявил, что за три последних года казахстанцы проиграли в онлайн-казино и на букмекерских ставках более одного триллиона тенге.
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