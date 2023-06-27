Более триллиона тенге потратили казахстанцы на азартные игры за три года

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За три последних года казахстанцы проиграли в онлайн-казино и на букмекерских ставках более одного триллиона тенге. Такие данные привёл депутат мажилиса Руслан Берденов во время круглого стола в Атырау, где обсуждали проблему игромании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт партии Respublica.

Депутат назвал букмекерские конторы и азартные игры одной из самых серьёзных проблем, порождающих преступления. По данным Генеральной прокуратуры, в 2022 году было совершено более 157 тысяч уголовных преступлений, 20 процентов из них, или более 31 тысячи, совершены на почве азартных игр.

"Согласно статистическим данным, в 2022 году зарегистрировано 3676 фактов суицида. Из них каждый пятый совершен лицом, увлекающимся азартными играми, - отметил Берденов, добавив, что размеры трат наших граждан на азартные игры за последние годы не могут не вызывать обеспокоенность.

В ходе обсуждения были приведены примеры других стран. Например, в Кыргызстане деятельность букмекерских контор и тотализаторов запрещена. В Южной Корее и КНР азартные игры официально запрещены. Игрокам онлайн-казино грозит тюремный срок. Кроме того, ведётся жёсткая цензура и блокируются все интернет-сайты, связанные с азартными играми.