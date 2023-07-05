Вдвое короче стал путь к семейному счастью в Шымкенте

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В этом году пара решили узаконить отношения и одними из первых попали под новшества: брак теперь регистрируется не в РАГСе, а в госкорпорации "Правительство для граждан". По словом молодожёнов, это удобно и быстро: вместо прежнего 30-дневного срока ожидания, всего 15 дней, после подачи заявления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

"Решили зарегистрировать свой брак и стать полноценной семьей. Готовились относительно не долго. Так как нам нужно было ждать две недели до регистрации, мы за это время успели подготовиться. Это очень удобно. Две недели не такой большой срок, но достаточно для того, чтобы подготовиться и прийти сюда. Рад, что здесь нас так хорошо встретили", - говорит невеста Наталья Далаленкова.

Прием и обработка заявлений по регистрации брака, а также принятие решений и выдача результатов по-прежнему будут осуществляться РАГСами. Чтобы создать семью достаточно подать заявку лично или через портал электронного правительства. В госкорпорации уже узаконили брак больше 50 пар.

"В прошлом году были внесены изменения и дополнения в закон. Поэтому теперь мы регистрируем брак в правительстве для граждан. Все функции, как бракосочетание, регистрация рождения ребенка и так далее теперь мы выполняем через госкорпорацию. Заявки будут обрабатываться около 15 дней, после приходит сообщение о том, где и в какое время они могут забрать свои документы. В прошлом году в Шымкенте поженились около 8 тысяч человек", - отмечает руководитель отдела РАГС Шымкента Актоба Карнакбаева.

Молодожены могут выбрать — торжественную церемонию бракосочетания или просто расписаться вдвоём без гостей. Размер пошлины для молодоженов составляет около трех с половиной тысяч тенге.