Важно объединиться вокруг курса реформ президента - Маулен Ашимбаев

Президент Казахстана в обширном интервью, опубликованном в газете Egemen Qazaqstan, изложил стратегическое видение развития страны в предстоящие годы. Об этом заявил председатель сената Маулен Ашимбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Как отметил Касым-Жомарт Кемелевич, в Казахстане проведены важнейшие политические реформы, в результате которых, в частности, выстроена эффективная система сдержек и противовесов между ветвями власти, укрепляются политические институты, обеспечена широкая репрезентативность в парламенте, создан Конституционный суд как действенный институт защиты прав граждан. Как подчёркнуто главой государства, политические реформы в Казахстане имеют не только системный, но и необратимый характер, так как политический менталитет нации претерпел кардинальную трансформацию. Правовая грамотность и активность граждан стали главным гарантом демократических преобразований. Поэтому наши граждане уже не допустят отката назад к старой системе и будут отстаивать свершившиеся перемены", - отметил Ашимбаев.

По его словам, по первой реакции общественности можно судить, что казахстанцы полностью поддерживают эти тезисы.

"Президент страны подробно рассказал о предпосылках и причинах трагических январских событий, результатах расследования и об уроках, которые необходимо всем извлечь из тех событий. Благодаря твёрдой позиции главы государства, основанной на законах страны и национальных интересах, а также сплочённости нашего народа, мы смогли преодолеть этот самый драматичный период в современной истории Казахстана. Подобные кризисы не должны никогда повториться. В обществе есть консенсус по этому вопросу. Ключевой гарантией этого являются демократические преобразования, которые сегодня осуществляются под руководством президента страны", - сказал председатель сената.

В интервью глава государства чётко обозначил и ключевые приоритеты экономического развития. В предстоящий период основными драйверами качественных экономических изменений будут обрабатывающая промышленность, реализация инфраструктурных проектов, развитие новых отраслей экономики. Перед страной стоит масштабная задача удвоения объёмов экономики до 450 миллиардов долларов к 2029 году.

"В этих целях парламентом в этом году будут приняты Бюджетный, Налоговый кодексы и другие необходимые законы. Как было отмечено президентом страны, для защиты и продвижения национальных интересов и создания благоприятных внешних условий для устойчивого развития Казахстан продолжит проводить сбалансированную и прагматичную внешнюю политику. В 2024 году наша страна выступит председателем в нескольких влиятельных региональных и международных организациях. Это следует рассматривать как признание Казахстана ответственным и надёжным партнёром в международном сообществе. Наша страна создаёт привлекательные условия для иностранных инвестиций, выполняет все свои международные обязательства, способствует решению глобальных и региональных проблем. Зарубежные партнёры ценят в Казахстане стабильность, нацеленность на конструктивный диалог и созидательное сотрудничество", - заявил Ашимбаев.

Эти и другие важнейшие вопросы обсуждены в ходе интервью главы государства. В нём даны ответы на многие вопросы, которые обсуждались в обществе. В интервью также обозначены ключевые задачи, стоящие перед страной на современном этапе развития.