Важно, что президент взял ситуацию с паводком под личный контроль - Марат Башимов

Республиканский штаб во главе с премьер-министром принимает решительные меры по минимизации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с казахстанцами. Президент поблагодарил их за проявленную солидарность и отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, все их потери будут компенсированы. Какие меры необходимо принять в стране для того, чтобы не повторить ошибок? И удаётся ли гражданам проявлять стойкость и единство в это непростое время? Своё мнение выразил политолог Марат Башимов, передаёт BaigeNews.kz.

Марат Советович, как Вы оцениваете меры, которые принимаются в Казахстане для борьбы с паводком?

Надо отметить, что стихия – это всегда действие непреодолимой силы. Она иногда бывает неподвластной и нужно время, чтобы с ней бороться. Изначально, сразу, когда Глава государства обратился к казахстанцам, это было важно и актуально. Он указал, что за 80 лет такого не было. Поэтому были мобилизованы все силы, вместе со штабом Правительства. Было видно, и сейчас можем констатировать, что очень большие усилия государство к этому прилагает.

Касым-Жомарт Токаев взял ситуацию с наводнением под личный контроль. О чём, на Ваш взгляд, это говорит?

Президент, как гарант прав и свобод человека, прямо указал, что никто не останется без помощи, всем помогут и всех поддержат. Хотя в других государствах много не делается. А у нас дано конкретное поручение о возмещении материального соразмерного ущерба, поэтому и государственные органы, и гражданские институты работают вместе. Что актуально, выезд самого Премьер-министра, вице-премьеров, держащих под контролем ситуацию в регионах, существенно сказывается на обстановке. Их роль и значение в областях очень важны. В нынешней ситуации Правительство по-новому, ножками топая, прилагает усилия. Президент взял ситуацию под личный контроль. Поэтому на эту чрезвычайную ситуацию, объективно, масштабно отреагировали. Ещё один ключевой момент, который это характеризует, что каждый день проводятся брифинги, показывающие ситуацию и не скрывающие её масштабов. Мы видим видео, многие вещи, которые с этим связаны.

А что Вы можете сказать о духе единства казахстанцев? Насколько важно, что народ сплотился в такой сложный для нашей страны момент?

Надо объективно подчеркнуть работу волонтёров, самих жителей страны. Приезжают люди, помогают представители различных гражданских институтов, других государств. Граждане почувствовали определённое единение. Ведь стихия – это природный катаклизм, идёт глобальное потепление, эти процессы будут усиливаться, и мы уже поняли, что нужно быть готовыми к новым вызовам и угрозам, которые, в целом, ожидают человечество. Наводнение - это одна из стихий, но мы вместе проходим через это, нужно учитывать ошибки в будущем.