Ватикан: папа Франциск не предлагал Киеву сдаться

Ватикан опубликовал разъяснение после выхода на швейцарском канале RSI интервью папы римского Франциска, вызвавшего бурную реакцию в Украине, России и других странах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еuronews.

Многие СМИ, в том числе российские и украинские, утверждали, приводя цитаты из интервью, что понтифик предложил Киеву "поднять белый флаг" и "набраться смелости для переговоров", чтобы избежать новых смертей. Это было воспринято как призыв сдаться.

Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни пояснил, что это совершенно не так. По его словам, понтифик использовал выражение "белый флаг" исключительно следуя образу, предложенному интервьюером, при этом глава римско-католической церкви вообще не использовал слово "Украина" в своём ответе, приводя общие соображения.

"Кроме того, — подчеркивается в коммюнике, — в другой части интервью, говоря о другой конфликтной ситуации (на Ближнем Востоке - прим. ред.), но проводя параллели с другими похожими ситуациями, папа ясно заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией".







