Василий Левит получил новую должность в акимате Астаны

На должность руководителя Управления физической культуры и спорта города назначен Левит Василий Алексеевич, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Василий Алексеевич родился в 1988 году. Уроженец Костанайской области.

Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник двух Олимпийских игр, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, первый в истории Казахстана трехкратный чемпион Азии, двукратный призер чемпионата Азии, многократный победитель международных и национальных соревнований по боксу.

С 2022 года работал руководителем управления физической подготовки персонала в Агентстве по противодействию коррупции.