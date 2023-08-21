Ваша дочь стала виновником ДТП: пенсионерка в Темиртау отдала крупную сумму мошенникам
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Два курьера задержаны киберполицейскими Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
15 августа в дежурную часть Старогородского отдела полиции города Темиртау обратилась 73-летняя горожанка. С ее слов ночью на ее мобильник позвонил неизвестный и представился полицейским.
Он сообщил, что ее дочь стала виновником ДТП и для решения вопроса в ее пользу необходимо передать деньги, ехать никуда не нужно, к ней направят курьера.
Пенсионерка передала все свои сбережения: 2,3 миллиона тенге, 4,4 тысячи долларов США, 7 тысяч евро и 220 тысяч рублей. Полицейскими была проведена большая работа по установлению личности приехавшего курьера. Их местонахождение и когда будет передача денег.
18 августа в одном из торговых центров у банковских терминалов был задержан 21-летний подозреваемый. В съемном жилье находился его 23-летний подельник. При обыске квартиры изъято 370 тысяч тенге, 3,7 тысячи долларов США, 6 тысяч евро и 102 тысячи рублей.
В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по установлению их причастность к аналогичным преступлениям.
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