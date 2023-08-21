Ваша дочь стала виновником ДТП: пенсионерка в Темиртау отдала крупную сумму мошенникам

Два курьера задержаны киберполицейскими Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 августа в дежурную часть Старогородского отдела полиции города Темиртау обратилась 73-летняя горожанка. С ее слов ночью на ее мобильник позвонил неизвестный и представился полицейским.

Он сообщил, что ее дочь стала виновником ДТП и для решения вопроса в ее пользу необходимо передать деньги, ехать никуда не нужно, к ней направят курьера.

Пенсионерка передала все свои сбережения: 2,3 миллиона тенге, 4,4 тысячи долларов США, 7 тысяч евро и 220 тысяч рублей. Полицейскими была проведена большая работа по установлению личности приехавшего курьера. Их местонахождение и когда будет передача денег.

18 августа в одном из торговых центров у банковских терминалов был задержан 21-летний подозреваемый. В съемном жилье находился его 23-летний подельник. При обыске квартиры изъято 370 тысяч тенге, 3,7 тысячи долларов США, 6 тысяч евро и 102 тысячи рублей.

В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по установлению их причастность к аналогичным преступлениям.