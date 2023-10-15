Вандалы разгромили стадион в Лондоне

Стадион лондонского "Тоттенхэма" стоимостью 1,2 миллиарда фунтов стерлингов разнесли вандалы во время перерыва между матчами сборных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

В результате нападения, которое прошло во время перерыва на матчи сборных, злоумышленники нанесли значительный урон стадиону. Его стоимость оценивается в шестизначную сумму. По итогам расследования сотрудники правоохранительных органов задержали одного подозреваемого.

Власти отмечают, что нападение на стадион никак не связано с обострением палестино-израильского конфликта и связями руководства "Тоттенхэма" с еврейской общиной.