Вандалы разгромили стадион в Лондоне
Сегодня, 17:58
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Сегодня, 17:58Сегодня, 17:58
127Фото: EPA
Стадион лондонского "Тоттенхэма" стоимостью 1,2 миллиарда фунтов стерлингов разнесли вандалы во время перерыва между матчами сборных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.
В результате нападения, которое прошло во время перерыва на матчи сборных, злоумышленники нанесли значительный урон стадиону. Его стоимость оценивается в шестизначную сумму. По итогам расследования сотрудники правоохранительных органов задержали одного подозреваемого.
Власти отмечают, что нападение на стадион никак не связано с обострением палестино-израильского конфликта и связями руководства "Тоттенхэма" с еврейской общиной.