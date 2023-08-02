Вандалом, разрисовавшим памятники на кладбище, оказался 11-летний ребёнок из Кентау
Сегодня, 18:29
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Сегодня, 18:29Сегодня, 18:29
123
123Фото: скриншот видео
На кладбище в Туркестанской области синей краской замазали фотографии на надгробных плитах. Полицейские разыскали вандала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
После появившегося в соцсетях видео факт зарегистрировали по части 1 статьи 294 УК РК.
"Установлено, что совершившим правонарушение оказался 11-летний подросток, житель Кентау. Дом несовершеннолетнего находится недалеко от кладбища. Мальчик, вышедший поиграть, нашел на кладбище синюю краску и разрисовал несколько надгробий и ограждения", - сообщили в полиции.
Отец подростка принёс извинения за поступок сына.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
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