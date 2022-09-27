Валерий Меладзе чуть не расплакался во время концерта в Алматы

Фото: с сайта Kuda Sochi

На концерте в Алматы во Дворце Республики Валерий Меладзе выступил с новым номером памяти Батырхана Шукенова. Он спел дуэтом с голосом Батыра песню "Нас исцеляет любовь", передаёт BaigeNews.kz.

Авторам песни являются казахстанский композитор Алим Заиров и его однокурсница, поэтесса Юлия Тен. Композиция впервые прозвучала на сцене Дворца республики Алматы в таком варианте, в виде дуэта Валерия Меладзе и записанного осенью 2014 года голоса Батырхана Шукенова.

Перед тем, как исполнить песню, Валерий сказал, что ему будет тяжело это сделать.

"Алим Заиров и Юлия Тен написали песню не для меня, а для очень светлого, прекрасного человека, которого уже нет с нами. Я постараюсь спеть эту песню, потому что тяжело петь, тем более он будет здесь, на этом экране", - сказал Валерий Меладзе — и в ту же секунду на заднем плане сцены появился портрет Батыра.

Во время исполнения песни Меладзе заметно волновался, переживал и чуть не заплакал.

Мы связались с автором музыки Алимом Заировым, который рассказал, что был в курсе готовящегося дуэта сквозь время.

"Идея родилась в конце мая этого года. У Валерия под рукой оказалась запись этой песни, он ее послушал, она ему очень понравилась. Он предложил сделать номер, посвященный памяти Батыра. Подготовка началась в России, потом были репетиции уже в Алматы, когда Валерий приехал сюда. На концерте так произошло, что Валерий не смог сдержать эмоций, было в некоторых моментах слышно, что он поет на пределе, еще немного — и заплачет. По его словам, все, что связано с Батыром, до сих пор для него откликается большой болью в сердце. Они были хорошими друзьями", — рассказал Алим Заиров.

Голос Батыра был записан осенью 2014 года. Позже музыкант работал совместно с автором песни Алимом Заировым над аранжировкой, успел дать немало ценных советов, но окончательную версию песни при жизни Батыр не услышал — 28 апреля 2015 года он скончался. После ухода из жизни Батыра Алим Заиров довел работу над песней до конца, был выпущен клип.

Альберт Ахметов