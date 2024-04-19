Вакцинацию против гепатита А проведут среди детей затопленных регионов

Вице-министр здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова посетила ряд медицинских организаций в Атырауской и Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Она ознакомилась с эпидемиологической обстановкой в регионе в условиях паводков, дала ряд рекомендаций по соблюдению санитарных требований в зонах паводков, сообщает пресс-служба Минздрава.

Также она ознакомилась с работой водохозяйствующих предприятий регионов, обеспечивающих водозабор, очистку и обеззараживание воды, подаваемой населению в период паводков.

Главный санврач проверила ход дежурства санитарно-эпидемиологической службы в пунктах временного размещения, где поручила особое внимание уделять соблюдению санитарных требований, надзору за условиями питания, предупреждению массовых пищевых отравлений.

Кроме того, Есмагамбетова приняла участие в заседаниях областных штабов по противопаводковым мероприятиям, где особо обратила внимание на качество питьевой воды, проведение очистки территорий, промывку и дезинфекцию водозаборных сооружений, септиков и иных эпидемически значимых объектов.

Есмагамбетова посетила районную поликлинику и больницу в Жылыойском районе, эвакуационный пункт, расположенный в городе Кульсары.

Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев, в свою очередь, сообщил вице-министру, что в городе Кульсары, населенном пункте Косшагыл и посёлке Жана Каратон эвакуированным жителям оказывается соответствующая медицинская помощь. Пациентов и беременных женщин, нуждающихся в экстренных операциях направляют в Бейнеускую районную больницу.

В ходе визита Айжан Есмагамбетова внесла ряд рекомендаций по профилактике инфекционных заболеваний. Она отметила необходимость увеличения количества техники в городе Кульсары для откачивания воды.

Кроме того, вице-министр поручила провести наверстывающую вакцинацию против гепатита А среди детей.

На сегодняшний день во всех медицинских организациях разработан план мероприятий по оказанию первой медицинской помощи в подтопленных населенных пунктах, план по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в паводковый период.