Вагоны сошли с рельсов близ Шымкента

Фото: instagram.com/shymkent_tjd

Вагоны грузового поезда опрокинулись в Шымкенте. Подробности сообщили в ДЧС города, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о ЧП поступило 11 мая в 16:37.

"На участке железной дороги "Иглик-Бадам" сошли с рельсов и опрокинулись 18 вагонов. 17 из них были пустыми. Они входили в состав грузового поезда №2489, следовавшего по маршруту "Шымкент-Арысь", - заявили в ДЧС.

Повреждено 11 опор воздушных линий электропередач и железнодорожное полотно. Из-за этого пассажирский поезд №77 "Алматы-Мангистау" задержали на один час 15 минут.

В ремонтно-восстановительных работах задействованы силы АО "НК "КТЖ" (55 человек и один поезд).

Пострадавших нет.