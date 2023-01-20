В ЗКО сотни рабочих после забастовки ушли в отпуск без содержания

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В ЗКО после пятидневной забастовки сотни рабочих нефтегазовой компании "KKC-Sicim" на Карачаганакском месторождении ушли в отпуск без содержания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Во второй половине дня 20 января они покинули вахтовый городок. В этот же день они получили листовки с приказом главы предприятия о мерах, которые были им приняты. В частности, в приказе говорится о том, что с 1 февраля пройдёт индексация зарплаты на 20%, уравняют часовую тарифную ставку всем монтажникам технологического трубопровода и монтажникам стальных и железобетонных конструкций, утвердят маршрут автобуса сообщением Аксай - Уральск - Аксай в дни перевахтовки. Также с 1 августа повысят зарплату работникам ещё на 10% и при успешном завершении строительных работ по итогам календарного года выплатят работникам премию в размере средней заработной платы.

Менеджер проекта ККS-Sicim Роза Кагирова информацию подтвердила. По её словам, всё, что было оговорено с работниками компании, задокументировано.

"На сегодня около 400 сотрудников ушли в отпуск без содержания по собственной инициативе, ещё девять человек написали заявление на увольнение по собственному желанию. Все эти дни, начиная с 16 января, и до сегодняшнего технический персонал (столовая, прачечная и т.д.) компании работал в штатном режиме. Завтраком, обедом и ужином были обеспечены абсолютно все рабочие, а это порядка 1900 человек. В свою очередь, мы не намерены устанавливать личности и преследовать инициаторов забастовки. С завтрашнего дня люди выйдут на работу", - сообщила Роза Кагирова.

Напомним, забастовка рабочих ККS-Sicim с требованием повысить зарплату началась 16 января. Позже о повышении заработных плат заговорили сотрудники ещё двух компаний - строительной Isker и охранного агентства NBN-Security.