На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В городе Аксай в Западно-Казахстанской области около тысячи работников нефтегазовой компании "KKC-Sicim" на Карачаганакском месторождении сегодня вышли на забастовку, передает BaigeNews.kz. Рабочие требуют повышения зарплат.

"16 января 2023 года около 500 работников ТОО "KKC-Sicim" отказались выехать на участки работы с требованиями повышения заработной платы на 50%. Всего в ТОО "KKC-Sicim", которое находится в селе Пугачево Бурлинского района, работают порядка 3000 человек", - сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

По информации местных властей, руководством "KKC-Sicim" по коллективному трудовому договору было запланировано повышение заработной платы на 20% с февраля 2023 года. По этому вопросу руководством филиала планировалось проведение собрания 16 января, ранее кадровой службой компании до всех работников была доведена информация о том, что по всем изменениям по заработной плате будет организовано собрание для работников филиала, отметили в акимате.

"Стоит отметить, что последнее повышение заработной платы было проведено в феврале 2022 года на 8,5%. Как сообщили в акимате Бурлинского района, 13 января текущего года было проведено заседание районной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений, на котором обсуждалось повышение заработной платы сотрудников ТОО "KKC-Sicim". Также обсуждался вопрос о приостановлении работ 9-10 января текущего года, в связи с понижением температуры, в целях соблюдения техники безопасности труда по решению руководства компании "KKC-Sicim". Согласно трудовому договору время простоя оплачивается работникам в 50% размере", - прокомментировали в акимате области.

Кроме того, иногородние работники, проживающие на территории городка, предъявили требования об оплате времени простоя в 100% размере, а также об изменении разрядов в оплате труда и выплате средств на проезд. 10 января руководством компании было принято решение о выплате по девяти часам за время простоя, повышении оплаты за проезд до 60%. С февраля 2023 года планировалась аттестация, согласно которой каждый работник имеет возможность повысить свой разряд.

На заседании районной трехсторонней комиссии с участием руководства "KKC-Sicim" было озвучено, что встреча с работниками состоится по завершению рабочего времени 16 января в 20.00 часов, говорится в релизе акимата. На встрече планировалось озвучить информацию об оплате девяти часов за время простоя, повышении оплаты за проезд и сроках начала аттестации. А также повышения заработной платы по коллективным трудовым договорам с учетом инфляции на 20%.

"Работники были проинформированы о предстоящем собрании по поводу повышения зарплаты, а также по решению других вопросов, которые обсуждались на заседании районной трехсторонней комиссии по соцпартнерству и регулированию социально-трудовых отношений. Но утром 16 января часть работников не вышла на работу, требуя повышения зарплаты на 50%, а также отказываясь сдавать экзамены на подтверждение разрядов", - пояснил аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов.

На встречу с работниками компаний выехали заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов, заместитель акима Бурлинского района Саркулов, заместитель прокурора Бурлинского района Джуматаев и руководитель инспекции труда ЗКО Досжанов.