  • 14 Апреля, 22:26
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В ЗКО отправили специальную и инженерную технику для борьбы с паводками

Сегодня, 21:43
АВТОР
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кадр из видео Сегодня, 21:43
Сегодня, 21:43
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Фото: кадр из видео

ИЗ Алматинской области и Жетысу в ЗКО направили специальную и инженерную технику для помощи в борьбе с паводками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Совместно с местными исполнительными органами от Алматинской области собрано более 150 единиц техники среди которой погрузочная, инженерная, грузовая техника, водовозы и моторные лодки. Техника и личный состав ДЧС Алматинской области, области Жетысу и РОСО МЧС РК отправились на помощь в ЗКО", — говорится в сообщении.

Напомним, что личный состав ДЧС Алматинской области проводят работу также в Атырауской области и в области Абай.

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