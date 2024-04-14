В ЗКО отправили специальную и инженерную технику для борьбы с паводками
Сегодня, 21:43
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Сегодня, 21:43Сегодня, 21:43
107Фото: кадр из видео
ИЗ Алматинской области и Жетысу в ЗКО направили специальную и инженерную технику для помощи в борьбе с паводками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Совместно с местными исполнительными органами от Алматинской области собрано более 150 единиц техники среди которой погрузочная, инженерная, грузовая техника, водовозы и моторные лодки. Техника и личный состав ДЧС Алматинской области, области Жетысу и РОСО МЧС РК отправились на помощь в ЗКО", — говорится в сообщении.
Напомним, что личный состав ДЧС Алматинской области проводят работу также в Атырауской области и в области Абай.
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