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pixabay Сегодня, 04:01
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Сегодня, 04:01
217
Фото: pixabay

В ЗКО нашли пропавшего мальчика в кустах

Почти сутки искали пропавшего 11-летнего мальчика 200 полицейских в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.

200 сотрудников личного состава департамента полиции искали 11-летнего ребенка, который не вернулся домой после школы. Это не первый уход подростка из семьи, он уже убегал январе этого года.

"В областном департаменте полиции сообщили, что заявление о пропаже несовершеннолетнего Т. 2012 г.р. поступило от его матери гр.Р 1992 г.р. 19 мая в 20.17 часов. Женщина сообщила, что ее сын ученик 5-го класса СОШ№16 не вернулся домой после уроков. Сотового телефона у ребенка не было. Сразу же был направлен на поиски весь личный состав департамента и приданные силы", - сообщили в ДП ЗКО.

В школе его охарактеризовали как общительного ребенка, но с неудовлетворительной успеваемостью.

Поиски длились всю ночь. Ранее ребенок уже убегал из дома в начале этого года. На следующий день беглеца обнаружили спящим в кустах недалеко от рынка Алтын Алма.
 
 
 
 
 
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Публикация от PoliceWestKz (@policebqo)

 
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Сегодня, 04:01
217
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