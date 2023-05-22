В ЗКО нашли пропавшего мальчика в кустах

Фото: pixabay

Почти сутки искали пропавшего 11-летнего мальчика 200 полицейских в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.

200 сотрудников личного состава департамента полиции искали 11-летнего ребенка, который не вернулся домой после школы. Это не первый уход подростка из семьи, он уже убегал январе этого года.

"В областном департаменте полиции сообщили, что заявление о пропаже несовершеннолетнего Т. 2012 г.р. поступило от его матери гр.Р 1992 г.р. 19 мая в 20.17 часов. Женщина сообщила, что ее сын ученик 5-го класса СОШ№16 не вернулся домой после уроков. Сотового телефона у ребенка не было. Сразу же был направлен на поиски весь личный состав департамента и приданные силы", - сообщили в ДП ЗКО.

В школе его охарактеризовали как общительного ребенка, но с неудовлетворительной успеваемостью.