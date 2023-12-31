В ЗКО легализовали более 22 тысяч автомобилей

Жители Западно-Казахстанской области легализовали и поставили на учет 22 тысяч 309 автомобилей. В том числе 13 тысяч 817 привезенные из России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

Легализация иностранных автомобилей началась 23 января. Заявления принимали до первого июля. По информации департамента полиции ЗКО на временный учёт поставили 4 992 машины. За сутки легализуют около 86 автомобилей.

По состоянию на 27 декабря, в регионе легализовали 21 442 иностранных автомобиля:

1 193 из Армении;

916 из Армении с временной регистрацией;

13 817 из России;

8 из ОАЭ;

64 из Белоруссии;

166 из Грузии;

39 из Кыргызстана.

одна из США

339 машин-конструкторов.

Ещё 867 машины зарегистрировали на жителей ЗКО в других регионах страны. В том числе, 186 из Армении, 131 из Армении с временной регистрацией, 319 из России, 28 из Грузии, 71 из Кыргызстана, 19 Белоруссии, один из Южной Кореи, один из Литвы, 18 машин-конструкторов, 93 на временном учёте.

По данным МВД РК, на начало ноября было легализовано более 237 тысяч иностранных автомобилей, ввезенных на территорию РК.