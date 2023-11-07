  • 7 Ноября, 20:41
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В МВД Казахстана рассказали, когда завершится легализация иностранных авто

Сегодня, 15:30
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Baigenews.kz Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30
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Фото: Baigenews.kz

Менее двух месяцев осталось до окончания легализации иностранных автомобилей в Казахстане. Об этом сообщили в МВД РК, передаёт BaigeNews.kz.

Министерством внутренних дел с 23 января по 30 июня принимались заявки на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в нашу страну до 1 сентября 2022 года.

При этом, как отметили в ведомстве, транспортные средства, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года, легализации не подлежат. Всего легализовано более 237 тысяч иностранных автомобилей.

"Учитывая разовый характер легализации, информируем автовладельцев, что заявки на легализацию, поданные до 1 июля 2023 года, будут рассматриваться только до 31 декабря текущего года. На сегодняшний день вносятся соответствующие изменения в нормативные правовые акты.

То есть фактически для легализации иностранных автомобилей осталось менее двух месяцев", – сообщил заместитель начальника управления КАП МВД РК Алтынбек Жамалиев.

В МВД призвали автовладельцев завершить процесс легализации и зарегистрировать свои транспортные средства.

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