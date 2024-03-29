В ЗКО эвакуировано 500 человек

В Западно-Казахстанской области подтоплено 455 жилых домов, пять подвальных помещений многоэтажек, 17 социальных объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Продолжается противопаводковая работа, задействовано 953 человека, 411 единиц техники ДЧС и МИО.

С 25 марта по области откачано 351 тысяча кубометров талых вод и уложено 21 440 штук мешкотары с инертными материалами.

"Два вертолёта Минобороны задействованы в спасательных работах в Каратобинском районе. На данный момент 350 человек были эвакуированы в сельскую школу села Коржын. В посёлке Аксу из 46 домов были эвакуированы 150 человек", – сообщили в МЧС.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил затопленное село Коржын Каратобинского района. Он встретился с местным населением и сообщил, что им будет оказана помощь со стороны государства.

По данным МЧС, в селе Жымпиты ЗКО проводятся наполнение и укладка мешкотар возле проезжей части дорог, откачка талых вод с улиц и дворов жилых домов, а также берегоукрепительные работы главного канала и арычной системы.