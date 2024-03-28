В Каратобинском районе ЗКО от паводка спасают около 400 человек

Село Коржын Каратобинского района Западно-Казахстанской области затопило талыми водами. Аким региона Нариман Турегалиев вместе со спасателями МЧС РК посетил населённый пункт и взял на себя руководство спасательном процессом, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона встретился с населением и сообщил, что им будет оказана помощь со стороны государства.

"В результате стихийного бедствия пострадали несколько районов области. Принято решение о создании специальной комиссии по возмещению ущерба. Идёт подсчет нанесённого ущерба. Со стороны государства будет оказана соответствующая помощь. Спасатели на вертолёте доставят всех в райцентр Каратобе, в безопасное место", - сказал аким области.

В первую очередь в райцентр были доставлены дети и женщины, люди с инвалидностью.

В работе по устранению паводков в Западно-Казахстанской области задействованы специалисты и представители силовых структур, прибывшие из соседних областей.



