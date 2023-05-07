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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 15:12
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Сегодня, 15:12
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В жутком ДТП на трассе в Жетысу погибла женщина

Смертельное ДТП произошло в Аксуском районе области Жетысу. Столкнулись Hyundai Tucson и ГАЗ-53, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Водитель кроссовера на 360 километре дороги "Алматы-Оскемен" при попытке обгона грузовика допустил с ним касательное столкновение, и в итоге, выскочив на обочину, опрокинулся. На месте происшествия погибла 54-летняя женщина. Водителя Hyundai с другим пассажиром госпитализировали с различными травмами в ближайшую больницу", — сообщили в полиции.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

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Сегодня, 15:12
124
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