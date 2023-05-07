В жутком ДТП на трассе в Жетысу погибла женщина

Смертельное ДТП произошло в Аксуском районе области Жетысу. Столкнулись Hyundai Tucson и ГАЗ-53, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Водитель кроссовера на 360 километре дороги "Алматы-Оскемен" при попытке обгона грузовика допустил с ним касательное столкновение, и в итоге, выскочив на обочину, опрокинулся. На месте происшествия погибла 54-летняя женщина. Водителя Hyundai с другим пассажиром госпитализировали с различными травмами в ближайшую больницу", — сообщили в полиции.