В Жетысу ветеранам ВОВ выплатят по 1,5 млн тенге

К 79-й годовщине Победы в области Жетысу ветераны Великой Отечественной войны получат по 1,5 миллиона тенге. В регионе проживает четыре участника и инвалида ВОВ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как сообщили в областном Управлении координации занятости и социальных программ, выплаты также получат 96 военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или в связи с пребыванием на фронте при исполнении иных обязанностей военной службы, защиты бывшего СССР в другие периоды, а также одно лицо начальствующего и рядового состава органов государственной безопасности и органов внутренних дел бывшего СССР, имеющее инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья при исполнении служебных обязанностей либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или исполнением служебных обязанностей в государствах, в которых велись боевые действия. Всем им выплатят по 100 тысяч тенге.

Также 52 супругам умерших инвалидов Великой Отечественной войны или лиц, приравненных по льготам к инвалидам ВОВ, не вступившим во второй брак, выплатят по 60 тысяч тенге. Общая сумма составит свыше 3,1 миллиона тенге.

Лицам, награждённым орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, выплатят по 60 тысяч тенге. Всего единовременную выплату на общую сумму более 139,9 миллиона тенге по данной категории получат 2 332 жителя региона.

Без внимания к празднику не останутся и 323 ветерана боевых действий на территории других государств (военнослужащие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке – 240, в международной миротворческой операции в Ираке – 7, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 76). Они получат по 150 тысяч тенге единовременной материальной помощи, что составит свыше 48,4 миллиона тенге.

Всего в 2024 году на выплату единовременной материальной помощи к празднику из местного бюджета предусмотрено 207 190 000 тенге на 2 808 человек.

Кроме того, с начала года в области Жетысу участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежемесячно в размере 3 месячных расчетных показателей производится выплата компенсации за коммунальные услуги.