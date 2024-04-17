В Жетысу ветеранам ВОВ выплатят по 1,5 млн тенге
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К 79-й годовщине Победы в области Жетысу ветераны Великой Отечественной войны получат по 1,5 миллиона тенге. В регионе проживает четыре участника и инвалида ВОВ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
Как сообщили в областном Управлении координации занятости и социальных программ, выплаты также получат 96 военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или в связи с пребыванием на фронте при исполнении иных обязанностей военной службы, защиты бывшего СССР в другие периоды, а также одно лицо начальствующего и рядового состава органов государственной безопасности и органов внутренних дел бывшего СССР, имеющее инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья при исполнении служебных обязанностей либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или исполнением служебных обязанностей в государствах, в которых велись боевые действия. Всем им выплатят по 100 тысяч тенге.
Также 52 супругам умерших инвалидов Великой Отечественной войны или лиц, приравненных по льготам к инвалидам ВОВ, не вступившим во второй брак, выплатят по 60 тысяч тенге. Общая сумма составит свыше 3,1 миллиона тенге.
Лицам, награждённым орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, выплатят по 60 тысяч тенге. Всего единовременную выплату на общую сумму более 139,9 миллиона тенге по данной категории получат 2 332 жителя региона.
Без внимания к празднику не останутся и 323 ветерана боевых действий на территории других государств (военнослужащие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке – 240, в международной миротворческой операции в Ираке – 7, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 76). Они получат по 150 тысяч тенге единовременной материальной помощи, что составит свыше 48,4 миллиона тенге.
Всего в 2024 году на выплату единовременной материальной помощи к празднику из местного бюджета предусмотрено 207 190 000 тенге на 2 808 человек.
Кроме того, с начала года в области Жетысу участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежемесячно в размере 3 месячных расчетных показателей производится выплата компенсации за коммунальные услуги.
"В зависимости от потребностей участники и инвалиды Великой Отечественной войны в первоочередном порядке обеспечиваются различными техническими вспомогательными, гигиеническими средствами, такими как слуховые аппараты, протезно-ортопедические изделия и прочее. Ветеранам один раз в год бесплатно предоставляется путёвка на санаторно-курортное лечение в соответствии с условиями государственных закупок", - сообщил руководитель управления Ермек Мизамбаев.
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