В Жамбылской области завершили работы по откачке дождевых вод

По информации МЧС Казахстана, причиной подтопления 30 частных жилых домов в селе Жасоркен сельского округа Кызыл-Кайнар стала непогода. В результате аварийно-спасательных работ спасателям удалось откачать более семи тысяч кубических метров воды.

"На контроле находятся близлежащие к населенному пункту реки и озера", – говорится в сообщении МЧС.