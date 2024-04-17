В Жамбылской области завершили работы по откачке дождевых вод
Сегодня, 08:32
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Сегодня, 08:32Сегодня, 08:32
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По информации МЧС Казахстана, причиной подтопления 30 частных жилых домов в селе Жасоркен сельского округа Кызыл-Кайнар стала непогода. В результате аварийно-спасательных работ спасателям удалось откачать более семи тысяч кубических метров воды.
"На контроле находятся близлежащие к населенному пункту реки и озера", – говорится в сообщении МЧС.
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