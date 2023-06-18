В заповеднике в ВКО тушат пожар

Фото: noks.kz

В Западно-Алтайском государственном природном заповеднике, который расположен на территории Риддера в ВКО, начался пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Возгорание в районе 67 квартала выше слияния реки Чернушки и ручья Прямой в лесопокрытой зоне примерно в 16:40 обнаружили сотрудники резервата. Сразу о случившемся оповестили руководство заповедника и управление по ЧС города Риддер.

"Сразу при возникновении пожара на место были направлены силы и средства Западно-Алтайского природного заповедника. Это две пожарных автоцистерны, которые располагаются на кордоне Белая Уба, и восемь человек. Но так как местность труднодоступная, на машине туда не проедешь, сотрудники резервата сейчас тушат огонь на лошадях с помощью ранцевых лесных огнетушителей. Также дополнительно была направлена помощь от управления по ЧС города — выехал пожарный "КамАЗ", это пятитонная автоцистерна, и восемь человек личного состава", — рассказал руководитель спасательного ведомства Евгений Тарасов.

Так как в Риддере нет вертолётов для тушения пожара и разведки местности, из Усть-Каменогорска вызвали Ми-2. Он уже сделал облёт и определил площадь пожара — 0,3 гектара.

В Западно-Алтайском заповеднике сообщили, что причиной возгорания мог стать грозовой разряд. Сейчас на территории резервата горят деревья. Пожар низовой, беглый. Ветра нет, поэтому распространение огня слабое.

"На тушении пожара сейчас задействованы обученные люди в экипировке с противопожарным инвентарём. Это мотопомпы, воздоходувки, ранцевые опроскиватели — всё это у нас есть. Единственное, так как вечером полёты запрещены, это опасно для жизни, мы не можем высадить на место возгорания воздушный десант. Завтра с утра прилетит вертолёт Ми-8 с дополнительными силами и средствами, чтобы дотушить пожар", — рассказала заместитель главного государственного инспектора Западно-Алтайского государственного природного заповедника Людмила Винокурова.

В управлении по ЧС Риддера выразили надежду, что возгорание скоро будет потушено, как только прибудут дополнительные силы и средства местных пожарных.