В Японии за несколько дней появился новый остров

До 2023 года ученые были уверены, что на территории Японии насчитывается 6 852 острова. Но недавно исследователи пересчитали количество и выяснили, что их число может быть в два раза больше — примерно 14 125 штук, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hi-News.

Некоторые из этих островов очень большие и известные. Например, площадь японского острова Хонсю составляет 227 тысяч квадратных километров и он является домом для 104 миллионов человек. Также в японский архипелаг входят тысячи маленьких вулканических островов, и их количество постоянно растет. Недавно, в результате вулканический активности под водами Тихого океана, на свет появился новый клочок земли диаметром 100 метров. Возможно, когда-нибудь ему будет дано название и на нём начнут жить люди.

Новый вулканический остров в Японии появился в результате извержения подводного вулкана. Процесс начался 21 октября 2023 года и сначала нового клочка земли видно не было. Но 30 октября вулканическая магма достигла поверхности воды и вырвалась наружу в виде вертикальной струи черного цвета.

По словам ученых из Токийского университета, в Тихом океане фреатомагматическое извержение, при котором магма из безымянного подводного вулкана контактировала с холодной водой — в ходе этой реакции возникали взрывы с заметными ударными волнами. По словам исследователя Фукаси Маэно, столбы пепла и дыма поднимались на высоту 50 метров.

После накопления застывшей магмы на поверхности Тихого океана, образовался небольшой остров диаметров 100 метров. Если извержение вулкана не остановится, новый остров Японии может значительно увеличиться в размерах и остаться с нами на многие сотни или даже тысячи лет. Если же вулканические процессы утихнут, то новый остров потеряется под волнами — ему так никто и не даст название.

На сегодняшний день безымянный остров Японии виден с берега острова Иото, а также с части островов Огасавара в 1000 километрах к югу от Токио.

Образование вулканических островов в Японии — это не редкость. Например, ученые следили за образованием нового клочка земли в августе 2021 года. Он появился из-за извержения подводного вулкана Фукутоку-Оканоба, имеет форму полумесяца, а его диаметр равен 1 километру.

В 2013 году в водах Японии появился вулканический остров, который разросся до такой степени, что ему пришлось дать название Ниидзима. В конечном итоге он стал настолько большим, что слился с другим клочком земли.

На некоторых вулканических островах на протяжении сотен лет живут люди. Так, на территории острова Кутиноэрабу с площадью 38 квадратных метров обитает 150 человек. Они занимаются рыболовством и сельским хозяйством, а иногда принимают в гостей туристов из разных стран. Но жизнь местных жителей нельзя назвать спокойной из-за регулярных активностей одноименного вулкана. Например, из-за извержения в 2015 году, мужчин и женщин с детьми пришлось эвакуировать.

Япония известна тем, что состоит из тысяч островов и часто страдает от извержений вулканов и землетрясений. Во всем этом лишь одна причина — страна находится на стыке сразу нескольких тектонических плит. В результате их движения образуются и пробуждаются вулканы, а также происходят землетрясения, некоторые из которых оказываются катастрофическими. Когда в Японии извергается подводный вулкан, магма быстро охлаждается соленой водой и затвердевает, что и становится причиной образования островов.

Иногда новые острова образуются не из вулканической магмы, а из грязи. Например, один из них образовался на территории Пакистана в 2013 году в результате сильного землетрясения, в результате которого более 700 человек получили серьезные травмы. Также подземные толчки привели к образованию грязевого вулкана, который привел к образованию в Аравийском море острова с шириной 180 метров.

Грязевой остров получил название Залзала Кох, но просуществовал он недолго. Из-за состава из полужидкой грязи, его начало размывать водой уже через пару месяцев. В 2016 году он был виден из космоса, а в 2019 году он уже почти потерялся из виду.