В WhatsApp можно будет редактировать уже отправленные сообщения

Фото: cyberstate.kz

В популярный мессенджер WhatsApp добавили функцию редактирования отправленных сообщений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ichip.

Пока что функция работает только в тестовой версии веб-приложения мессенджера. Оценить его могут участники бета-программы. Но всё работает штатно, без проблем. А значит совсем скоро редактировать сообщения в WhatsApp cмогут абсолютно все пользователи.

Уточняется, что эта функция работает как при личной переписке, так и в групповых чатах. Ограничений на число редактирований нет. А вот по времени — есть. Отредактировать послание получится только в течение 15 минут после отправления.

Эта функция может быть полезной, если человек сгоряча написал то, о чём тут же пожалел, при грамматических и орфографических ошибках, а ещё если сообщение отправлено по ошибке не тому пользователю или не в тот чат.

Сроки появления финальной версии обновления разработчики не назвали.