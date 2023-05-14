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cyberstate.kz Сегодня, 17:29
88
Сегодня, 17:29
88
Фото: cyberstate.kz

В WhatsApp можно будет редактировать уже отправленные сообщения

В популярный мессенджер WhatsApp добавили функцию редактирования отправленных сообщений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ichip.

Пока что функция работает только в тестовой версии веб-приложения мессенджера. Оценить его могут участники бета-программы. Но всё работает штатно, без проблем. А значит совсем скоро редактировать сообщения в WhatsApp cмогут абсолютно все пользователи. 

Уточняется, что эта функция работает как при личной переписке, так и в групповых чатах. Ограничений на число редактирований нет. А вот по времени — есть. Отредактировать послание получится только в течение 15 минут после отправления.

Эта функция может быть полезной, если человек сгоряча написал то, о чём тут же пожалел, при грамматических и орфографических ошибках, а ещё если сообщение отправлено по ошибке не тому пользователю или не в тот чат. 

Сроки появления финальной версии обновления разработчики не назвали. 

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Сегодня, 17:29
88
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