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В WhatsApp можно будет редактировать уже отправленные сообщения
В популярный мессенджер WhatsApp добавили функцию редактирования отправленных сообщений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ichip.
Пока что функция работает только в тестовой версии веб-приложения мессенджера. Оценить его могут участники бета-программы. Но всё работает штатно, без проблем. А значит совсем скоро редактировать сообщения в WhatsApp cмогут абсолютно все пользователи.
Уточняется, что эта функция работает как при личной переписке, так и в групповых чатах. Ограничений на число редактирований нет. А вот по времени — есть. Отредактировать послание получится только в течение 15 минут после отправления.
Эта функция может быть полезной, если человек сгоряча написал то, о чём тут же пожалел, при грамматических и орфографических ошибках, а ещё если сообщение отправлено по ошибке не тому пользователю или не в тот чат.
Сроки появления финальной версии обновления разработчики не назвали.
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