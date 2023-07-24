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В выборах в Испании победили правые, но создать коалицию не смогут
После подсчёта почти 100 процентов голосов на парламентских выборах в Испании первое место занимает правоцентристская Народная партия (НП) — у неё 136 мест из 350 в парламенте. Однако результаты НП оказались не такими хорошими, как предсказывали опросы — и она не сможет самостоятельно сформировать правящую коалицию, даже если объединится с крайне-правой партией Vox (у неё 33 депутатских мандата). Теперь страну ожидают трудные коалиционные переговоры, результат которых предсказать пока невозможно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
Главную конкуренцию консерваторам на досрочных всеобщих выборах этого года составляла правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИРСП), получившая 122 места. На четвёртом месте, как и ожидалось, альянс левых партий Sumar, у которого 31 место.
Ранее предполагалось, что Народная партия может создать коалицию с Vox. В таком случае представители крайне-правых сил могли бы прийти к власти в Испании впервые с 1975 года, когда умер диктатор Франциско Франко.
Однако теперь ясно, что правым недостаточно голосов для создания правительства — хотя лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что начинает переговоры о коалиции.
Есть вероятность, что левые могут попытаться создать собственную правящую коалицию с несколькими региональными партиями, однако сделать это будет непросто.
"Позже в этом году могут состояться новые выборы", — сказала Би-би-си политический эксперт Каролин Грэй.
Внеочередные выборы парламента были объявлены в Испании после того, как правящая партия показала крайне плохие результаты на выборах местных органов власти в мае этого года.
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