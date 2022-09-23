В вузы Казахстана перевелись более 2,5 тысячи студентов из Украины и России

Фото: Baigenews.kz

Из России и Украины в казахстанские вузы перевелись свыше 2,5 тысячи студентов. Об этом сообщили в министерстве науки и высшего образования, передаёт BaigeNews.kz.

"С мая в казахстанские вузы перевелись 2 500 студентов из России и 34 студента из Украины", - сказал глава ведомства Саясат Нурбек на брифинге в СЦК.

На вопрос, готовы ли казахстанские вузы принимать иностранных студентов, он отметил, что учебные заведения работают сейчас на пределе возможностей.

"Всё в рамках законодательства, ограничивать не можем. Но есть серьёзное препятствие – физическая инфраструктура. Наши вузы на пределе возможностей работают на сегодняшний день", - сказал он.

По словам министра, в случае большого наплыва студентов, ведомство будет коллегиально принимать решения.

Ранее собщалось, что на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Казахстан иностранных граждан.