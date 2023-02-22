open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В восточные регионы Казахстана газ могут начать импортировать из России
oilcapital.ru Сегодня, 11:17
29
Сегодня, 11:17
29
Фото: oilcapital.ru

В восточные регионы Казахстана газ могут начать импортировать из России

Казахстан рассматривает импорт газа из России для восточных регионов страны, передаёт BaigeNews.kz. Об этом в столице на заседании правительства сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

Ведомство представило два варианта. 

Первый предполагает строительство газопровода по маршруту "Костанай – Астана – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск". По словам министра, оно повлечёт дополнительные затраты и увеличение тарифов для населения, а также потребует вовлечения в разработку новых ресурсов газовых месторождений. К слову, от разведки до ввода в среднем уходит 7-10 лет.

Есть ещё один вариант. Это импорт газа из Российской Федерации в рамках Дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли между нашей страной и соседним государством.

"На сегодняшний день "Казахгаз" совместно с "Газпромом" прорабатывает вопрос разработки предТЭО для изучения комплекса вопросов строительства международного газопровода "Россиийская Федерация – Республика Казахстан – Китайская Народная Республика", - сообщил министр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#газ #импорт #Россия
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:17
29
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх