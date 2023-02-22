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В восточные регионы Казахстана газ могут начать импортировать из России
Казахстан рассматривает импорт газа из России для восточных регионов страны, передаёт BaigeNews.kz. Об этом в столице на заседании правительства сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.
Ведомство представило два варианта.
Первый предполагает строительство газопровода по маршруту "Костанай – Астана – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск". По словам министра, оно повлечёт дополнительные затраты и увеличение тарифов для населения, а также потребует вовлечения в разработку новых ресурсов газовых месторождений. К слову, от разведки до ввода в среднем уходит 7-10 лет.
Есть ещё один вариант. Это импорт газа из Российской Федерации в рамках Дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли между нашей страной и соседним государством.
"На сегодняшний день "Казахгаз" совместно с "Газпромом" прорабатывает вопрос разработки предТЭО для изучения комплекса вопросов строительства международного газопровода "Россиийская Федерация – Республика Казахстан – Китайская Народная Республика", - сообщил министр.
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