В восточные регионы Казахстана газ могут начать импортировать из России

Фото: oilcapital.ru

Казахстан рассматривает импорт газа из России для восточных регионов страны, передаёт BaigeNews.kz. Об этом в столице на заседании правительства сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

Ведомство представило два варианта.

Первый предполагает строительство газопровода по маршруту "Костанай – Астана – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск". По словам министра, оно повлечёт дополнительные затраты и увеличение тарифов для населения, а также потребует вовлечения в разработку новых ресурсов газовых месторождений. К слову, от разведки до ввода в среднем уходит 7-10 лет.

Есть ещё один вариант. Это импорт газа из Российской Федерации в рамках Дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли между нашей страной и соседним государством.