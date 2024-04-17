В Восточно-Казахстанской области идет вторая волна паводков

В районе Алтай в/с 68303 МЧС прочистили 9 км арыков, 81 водопропускное сооружение, очистили от наледи 1 мост, уложили 3235 мешков с инертным материалом, передает BaigeNews со ссылкой на МЧС РК.

"МИО проводится очистка русел рек, их дно, углубление и берегоукрепление. На водных объектах ведется ежедневный мониторинг. В Катон-Карагайском районе укрепили 1000 метров берега реки Урыль. В поселке Зубовск района Алтай ведется укрепление берега реки Поганки. В Глубоковском районе на участке дороги с.Весёловка-с.Верх-Уба производится установка водопропускного сооружения", - говорится в сообщении.

К слову, с жителями проводится разъяснительная работа.