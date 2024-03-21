В ВКО затопило автодорогу местного значения

В Зайсанском районе ВКО произошёл перелив талых вод через автодорогу местного значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

Это автодорога в направлении села Карабулак. 20 марта в 16:30 ширина перелива составляла 20 метров, глубина – 10 см.

Доступ в поселок осуществляется через дополнительную дорогу. 20 марта к 20:30 перелив остановился, уровень воды снизился.

На месте происшествия задействовано восемь сотрудников районного отдела полиции и местных исполнительных органов, а также семь единиц техники.

"На данный момент угрозы нет, специалисты осуществляют постоянный мониторинг ситуации", – сообщили в "КазАвтоЖоле".