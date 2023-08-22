В ВКО загорелся девятиэтажный дом из-за электросушилки

Оставленная в сети электросушилка привела к пожару в девятиэтажном доме в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

По предварительной информации МЧС, причина пожара - электросушилка для овощей и фруктов.

"Пожарные расчеты ДЧС ВКО незамедлительно были направлены на вспыхнувший огонь в одной из квартир дома на пятом этаже около 4-х часов утра. В первую очередь, пожарные эвакуировали из зоны задымления 19 жителей, из них 2 детей. Огнеборцы не дали огню распространиться", - говорится в сообщении.

Всего в ликвидации было задействовано 35 человек и 10 единиц техники.