В ВКО вынесен приговор по громкому делу о присвоении 980 миллионов тенге

Громкий судебный процесс завершился в Восточном Казахстане. На скамье подсудимых оказались руководитель Управления сельского хозяйства и местный предприниматель. Их признали виновными в растрате субсидий почти на миллиард тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Суть вопроса

Речь идёт о скандале, связанном с Владимиром Гайламазяном и предпринимателем Маратом Досымом. Первому предъявили превышение служебных полномочий, второго обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Началось всё два года назад, когда Владимир Гайламазян напрямую обратился к акиму области Даниалу Ахметову с просьбой не допустить коррупционных действий с стороны его заместителя – Ержана Нурбаева.

Гайламазяна многие считали человеком с непростым характером, но принципиальным. Он без сторонней поддержки смог пройти путь от инженера молокозавода до главы Управления сельского хозяйства. Поэтому, когда чиновник обратился к Ахметову с просьбой пресечь коррупционные действия со стороны Ержана Нурбаева, все ожидали соответствующих действий по отношению к последнему. Но вышло наоборот. 31 января 2020 года арестовали самого Гайламазяна.

15 месяцев он провёл в СИЗО, как и руководитель ТОО "МД Экосервис" Марат Досым. Вместе они оказались на скамье подсудимых во время суда, который состоялся на днях. Их обвинили в незаконном получении субсидий крестьянским хозяйствам, которые должны были быть направлены на установку солнечных панелей.

Пока суд да дело

Дело обвиняемых рассматривали в суде №2 Усть-Каменогорска. Сначала Гайламазяну предъявляли обвинение в присвоении или растрате чужого имущества, причём в сговоре с Маратом Досымом, но позже статьи изменили. Чиновнику вменили статью 361 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями), а предпринимателю – часть 4 статьи 190 УК РК (совершение мошенничества в особо крупном размере).

По версии обвинения, предприниматель присвоил деньги, а чиновник в этом ему поспособствовал, когда якобы дал указание принять заявки без проверки.

По словам обвинения, Досым рассказал главам крестьянских хозяйств о том, что они могут получить субсидии в размере 80 процентов на приобретение солнечных панелей, но для этого должны их купить. У фермеров таких денег не было, поэтому предприниматель взял эти расходы на себя. А получив бы деньги, крестьяне могли рассчитаться со "спонсором".

С апреля по июль 2020 года Досым подал в систему Qoldau 395 заявок, завив предельную допустимую цену. По мнению прокурора, завысив цену, он хотел обогатиться, обманув государство. Управление сельского хозяйства должно было ему отказать в заявке, потому что у 336 фермеров не было скважин и колодцев, а в некоторых заявках отсутствовали сведения о наличии земли. В результате на счёт предприятия "упали" 979,6 миллиона тенге.

Кстати, тогда же Гайламазян подал на предприятие Досыма в суд, чтобы вернуть указанную сумму.

Но всё это не было учтено судом.

Изначально прокурор просил для Гайламазяна пять с половиной лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, для Досыма – шесть лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на пять лет.

Подсудимые вину не признали и вовсе заявили, что обвинения в их адрес абсурдны.

Защитники обвиняемых заявляли, что в обоих делах нет даже состава преступления, ведь солнечные батареи были доставлены крестьянам, Гайламазяна и вовсе "заказали" именно из-за той служебной записки на имя Ахметова, да и хищения бюджетных денег как такового не было – предприниматель оставил оборудование во все крестьянские хозяйства, более того – в 240 из 395 оно эксплуатируется.

Единственным серьёзным нарушением, по мнению защитника, можно считать то, что предприниматель не внёс в базу Qoldau договор лизинга и акт приёма-передачи оборудования. Но и причина была объективной – начавшаяся пандемия, когда закупленные аккумуляторы застряли на границе между Казахстаном и Китаем. Но и этот форсмажор не был принят во внимание. Оба обвиняемых были признаны виновными.

Владимиру Гайламазяну назначили 3,6 года лишения свободы, Марату Досыму - пять лет лишения свободы. Первому - с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, второму - с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на пять лет.

Из зала суда подсудимых увели в наручниках, но вину они так и не признали, возможно обжалуют приговор, который, как пояснили в Восточно-Казахстанской областном суде, в законную силу ещё не вступил.