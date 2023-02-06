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Instagram.com/infor.kz Сегодня, 10:23
104
Сегодня, 10:23
104
Фото: Instagram.com/infor.kz

В ВКО сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Происшествие случилось третьего февраля на станции "Риддер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"Этот факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте. 

 

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#вагоны #рельсы #риддер #ВКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:23
104
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