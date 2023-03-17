main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В ВКО откроют крупнейший горнолыжный курорт в Центральной Азии
pixabay.com Сегодня, 11:36
180
Сегодня, 11:36
180
Фото: pixabay.com

В ВКО откроют крупнейший горнолыжный курорт в Центральной Азии

Новый курорт под названием "Анатау" для любителей активного зимнего отдыха построят в ближайшие годы в Риддере на Проходном белке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"Этот проект включает в себя строительство горнолыжных подъёмников. Создание инфраструктуры планируется за счёт бюджетных средств, а различного рода рестораны, базы отдыха, гостиницы, развлекательные объекты будут строиться за счёт привлечения частных инвестиций", — рассказал аким Риддера Дмитрий Горьковой.

По его словам, разрабатывать проект нового горнолыжного курорта начнут в ближайшие месяцы. 

"Мы нашли проектировщиков, которые специализируются на проектировании именно таких объектов. В апреле они должны приехать из Алматы, чтобы мы обсудили все детали. После реализации проекта это будет самый большой горнолыжный курорт в Центральной Азии, который привлечёт в наш регион дополнительные инвестиции и создаст привлекательность для туристов нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья", — подчеркнул спикер.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#горнолыжные курорты #ВКО #Центральная Азия
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:36
180
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх