В ВКО откроют крупнейший горнолыжный курорт в Центральной Азии

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Новый курорт под названием "Анатау" для любителей активного зимнего отдыха построят в ближайшие годы в Риддере на Проходном белке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"Этот проект включает в себя строительство горнолыжных подъёмников. Создание инфраструктуры планируется за счёт бюджетных средств, а различного рода рестораны, базы отдыха, гостиницы, развлекательные объекты будут строиться за счёт привлечения частных инвестиций", — рассказал аким Риддера Дмитрий Горьковой.

По его словам, разрабатывать проект нового горнолыжного курорта начнут в ближайшие месяцы.