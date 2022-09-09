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inform.kz Сегодня, 08:45
42
Фото: inform.kz

В ВКО летят дополнительные вертолёты МЧС для тушения пожаров

Треть лесных пожаров в ВКО удалось ликвидировать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой инфоцентр региона.

По последним данным оперативного штаба, на трёх из девяти участков пожар ликвидирован, при этом на одном ситуация остаётся напряженной. В тушении пожаров принимают участие 1167 человек, 123 единицы техники, два вертолета МИ-8, два вертолета МИ-2, Еврокоптер и четыре топливозаправщика.

"Ситуация  с пожарами в регионе находится на постоянном контроле. На сегодня полностью ликвидированы пожары в селе Таргын в Уланском районе и в посёлке Каменный карьер в Глубоковском районе. Локализован пожар в селе Каратал Катон-Карагая. Пострадавших нет, населённым пунктам ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Напряжённой остаётся ситуация в Курчумском районе. Шквальный ветер осложняет работу огнеборцев. Сейчас на ликвидации пожара там работают почти 300 человек, два вертолёта и 34 единицы техники. Работы не прекращаются и в ночное время. Пожарные делали всё, чтобы не дать подойти огню к населённым пунктам. 

"В районе Алтай работают два вертолёта, сброшено более 150 тонн воды. На борьбу с огнём брошены все силы и средства. Пожару не дали распространиться, идёт тушение очага. Я провёл переговоры с министром по ЧС, в область прибудут ещё два вертолёта, для тушения пожара в труднодоступных горных местах. Ситуация полностью контролируется, на местах работают специалисты лесоуправления, ДЧС, местные исполнительные органы, задействована техника крестьянских хозяйств", - сообщил глава региона Даниал Ахметов на своей странице в Instagram.

Напомним, с пожарами в ВКО борются уже неделю. Ситуацию осложняет шквальный ветер. Спасатели сообщают, что сейчас угрозы для населения нет, эвакуация не планируется, ситуация в каждом районе находится на особом контроле. 

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#пожар ВКО #ДЧС #Пожарные
Сегодня, 08:45
42
Журналист

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